Numa fotografia em que aparece ao lado da avó, Dolores Aveiro, Cristianinho Jr. recebeu alguns comentários negativos devido à roupa que estava a usar. Ronaldo "calou" os críticos com um comentário na mesma publicação.

Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, publicou na rede social Instagram uma fotografia em que aparece com o neto Cristianinho Jr., filho do avançado do Manchester United, e em alguns comentários foram feitas críticas ao jovem pela roupa que tinha vestida, nomeadamente por misturar roupa de duas marcas desportivas concorrentes - uma camisola da Nike e meias da Adidas.

CR7 apercebeu-se e comentou a publicação, afastando as críticas. "Ele usa o que quer. Não o que vocês querem", escreveu o internacional português.