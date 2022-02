Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Momento partilhado por Georgina nas redes sociais.

Cristianinho, filho de Ronaldo, foi esta quinta-feira apresentado como jogador dos escalões de formações do Manchester United. Georgina Rodríguez, companheira do capitão da Seleção Nacional, partilhou imagens do momento nas redes sociais.

"A perseguir os nossos sonhos juntos. A mamã ama-vos", escreveu Georgina nas redes sociais.