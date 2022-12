Criança marroquina gozou com Ronaldo e foi alvo de bullying: "Não tinha a intenção"

"Ela não tinha a intenção de insultar Cristiano Ronaldo", garante a mãe.

Uma criança marroquina de 9 anos gozou com Cristiano Ronaldo após a eliminação de Portugal nos quartos de final do Mundial'2022, diante Marrocos (0-1). As suas palavras, no vox pop habitual depois do encontro, tornaram-se virais e ganharam uma magnitude inesperada, ao ponto de a menina ser alvo de bullying, revelou a mãe.

"Ela está a viver uma desafiante condição psicológica e chegou ao ponto de se recusar a comer ou a falar como consequência do que disse. Tendo em conta que a minha filha não entende o desporto, posso garantir que ela não tinha a intenção de insultar Cristiano Ronaldo. Ela apenas repete o que os outros dizem", começou por afirmar, citada pelo jornal "Marca", num vídeo partilhado no TikTok.

"As ações são de uma criança. Ela tem nove anos e quer partilhar a sua felicidade mas, infelizmente, as redes sociais fizeram dela uma vítima. Quero pedir desculpa aos fãs do Cristiano Ronaldo. Ela não está convicta do que disse. Pensem nela como se fosse a vossa irmã mais nova", concluiu.

"O aeroporto de Portugal é para ali. Onde está o Ronaldo neste momento? Está a chorar no carro dele! Pobre Ronaldo", havia dito a criança marroquina após o jogo.