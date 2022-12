"Crescente clima de tensão" entre Ronaldo e Jorge Mendes, dizem em Espanha

Capitão da Seleção Nacional continua sem clube, depois de ter deixado o Manchester United.

Cristiano Ronaldo, a menos de uma semana do fim do Mundial'2022, continua sem clube depois de ter deixado o Manchester United por mútuo acordo.

A situação, escreve o jornal espanhol "As", está a causar um "crescente clima de tensão" entre o capitão da Seleção Nacional e o seu agente, Jorge Mendes.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo, 37 anos - cumpre 38 em fevereiro de 2023 -, recebeu uma proposta dos sauditas do Al-Nassr, mas, aos jornalistas, ainda no Catar, disse não ser verdade que estivesse a caminho do país árabe.