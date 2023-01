Jornal The Sun dá conta que craque português quer convidar Bruno Fernandes, Varane, Casemiro e Maguire

Cristiano Ronaldo teve um final pouco feliz no Manchester United. O português foi afastado do clube após a polémica entrevista dada a Piers Morgan e, agora, quer despedir-se a sério de antigos colegas e amigos.

De acordo com o jornal The Sun, o craque português pretende convidar para a Arábia Saudita quatro antigos companheiros em Old Trafford: Casemiro, Varane, Maguire e Bruno Fernandes.