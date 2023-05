"CR7 é um grande goleador, mas tem menos magia do que Maradona e Ronaldo"

Paolo Maldini foi convidado a escolher o melhor jogador da história do futebol, ficando dividido entre dois nomes que, na sua opinião, superam tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo.

Paolo Maldini, lendário capitão do Milan e atual diretor técnico do clube italiano, foi convidado a escolher, esta segunda-feira, o melhor jogador da história do futebol na sua ótica.

O antigo central mostrou-se dividido entre Diego Maradona e Ronaldo Nazário, colocando-os à frente de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

"Maradona e Ronaldo, o brasileiro, são os mais fortes. Não joguei contra Messi, graças a Deus e CR7 é um grande goleador, mas tem menos magia do que os outros dois", referiu, em direto para o podcast "Muschio Selvaggio".