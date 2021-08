Em Itália garantem que o City diz "sim" a Ronaldo, mas apresenta uma condição

De acordo com o "Corriere dello Sport", o Manchester City avança pelo craque português... se não tiver de pagar à Juventus.

O jornal italiano "Corriere dello Sport" escreve, esta quinta-feira, que Cristiano Ronaldo pode mesmo entrar no lote de opções do Manchester City pra esta temporada. Depois de falhar a contratação de Harry Kane, o clube inglês estará, então, empenhado em conseguir o avançado português.

No entanto, e de acordo com a publicação, os citizens querem fechar a transferência a "custo zero". Para isso, poderia acordar-se uma troca de jogadores. Nos últimos dias, recorde-se, a imprensa italiana noticiou que os bianconeri não aceitam menos de 25 milhões de euros por Ronaldo.

Além disso, e se Ronaldo se mudasse para Manchester, o clube poderia ter de vender. Bernardo Silva - algo que tem sido falado desde que Grealish foi apontado e, mais tarde, contratado - e Sterling são nomes apontados à saída, refere o jornal.