"Conheci dois Cristianos, o primeiro mais egoísta, o segundo mais líder"

Sami Khedira abordou as diferentes fases na carreira onde teve oportunidade de partilhar balneário com o craque português

Sami Khedira, que, aos 34 anos, disse adeus à carreira de futebolista profissional, foi um dos jogadores que partilhou balneário com Cristiano Ronaldo em dois clubes diferentes. Em entrevista, o antigo médio analisou as diferenças.

"Conheci dois Cristianos, o primeiro no Real Madrid, um pouco mais joven e talvez um pouco mais inseguro e egoísta. Não de uma forma má, mas tinha de encontrar a sua personalidade. Ele marcou muitos, muitos golos e foi fantástico, mas não teve tanta influência na equipa. Depois, na minha segunda experiência com Cristiano, na Juventus, ele acaba por vir para a equipa e tem o mesmo egoísmo, que é o egoísmo de marcar, mas com mais liderança, mais liderança natural. Ele pressionava-nos e sabia que precisava dos colegas para ganhar troféus", analisou Khedira, em conversa com a ESPN.

Juntamente com o craque português, Sami Khedira, agora com 34 anos, venceu um campeonato espanhol, uma Supertaça de Espanha, uma Taça do Rei, uma Liga dos Campeões, um Campeonato do Mundo de clubes, dois campeonatos italianos e uma Supertaça de Itália.