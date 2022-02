"Começam a apontar o dedo a Ronaldo, mas ele joga com alguns idiotas..."

Cristiano Ronaldo, jogador do Manchester United

Dean Saunders, que representou o Benfica na carreira, denota que o avançado português é como que vítima da (pouca) qualidade dos centrocampistas do Manchester United

Cristiano Ronaldo, que atravessa uma seca de golos, tem sido criticado como razão do insucesso do Manchester United nesta época, mas Dean Saunders, ex-jogador galês, depreende que a culpa está à retaguarda do craque da Seleção Nacional.

"Surge uma adversidade e começam a desmoronar. Se perguntassem a Ronaldo quem são os piores médios com quem jogou, a resposta não deve andar longe de 'Fred e McTominay'. As pessoas apontam-lhe o dedo, mas está a jogar com alguns idiotas. Não estão na mesma sintonia", disse Saunders, ao portal 'TalkSPORT'.

O Manchester United, pelo qual Ronaldo não marca hhá cino jogos - maior seca do português desde 2020, continua em crise de resultados ao empatar a um golo diante do Burnley, pelo que está a 18 pontos do líder e arquirrival Manchester City.

Ronaldo, que começou o duelo no banco de suplentes - foi lançado a pouco mais de 20 minutos do último apito - não celebra desde 30 de dezembro de 2021, quando marcou no triunfo dos red devils sobre o Burnley (20.ª ronda da Preimier League).