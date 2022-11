Cristiano Ronaldo chega aos 500 milhões de seguidores no Instagram

O futebolista português tornou-se a primeira personalidade do mundo a atingir esta marca na rede social em questão.

Cristiano Ronaldo atingiu, esta segunda-feira, o registo de 500 milhões de seguidores no Instagram, número que corresponde a mais de 6% da população mundial.

A foto que junta o capitão da Seleção Nacional e o argentino Lionel Messi (os dois jogadores preparam-se para disputar, no Catar, o quinto Campeonato do Mundo da carreira), para a campanha da marca de luxo Louis Vuitton, publicada no sábado, teve um grande impacto na "explosão" verificada nos últimos dias.

Desta forma, o craque luso, cujo sucesso mediático é insuperável, tornou-se a primeira personalidade do planeta Terra a alcançar estas cifras. Somente a conta oficial da rede social em questão tem mais "fiéis" (569 milhões).