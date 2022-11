Clube da sexta divisão inglesa quer Ronaldo a troco de uma tarte e de um fino

Craque português interessa ao Blyth Spartans, que, não tendo muito dinheiro, propõe uma solução alternativa. Adeptos reagiram com reticência

O Blyth Spartans, da sexta divisão inglesa, quer aproveitar o clima de tensão entre Cristiano Ronaldo e o Manchester United para avançar no sentido de contratar o português. O preço a pagar é que é um pouco alternativo.

O clube aceita receber o internacional português, mas a troco de uma tarte e de um fino, em detrimento dos muitos milhões que costumam estar associados à marca CR7.

O problema para Cristiano Ronaldo é que nem todos reagiram bem à polémica entrevista. Vários adeptos desta modesta equipa não estão a favor da entrada do português...