Clube da MLS terá tentado contratar Cristiano Ronaldo e por valores semelhantes ao Al-Nassr

O Sporting Kansas City terá chamado por Cristiano Ronaldo, mas o português decidiu-se pela Arábia Saudita.

O Sporting Kansas City, da Major League Soccer (MLS), campeonato dos Estados Unidos da América, esteve em negociações com Cristiano Ronaldo. E os valores propostos não seriam muito diferentes aos que o Al-Nassr ofereceu ao internacional português.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especializado em matéria do mercado de transferências, o Sporting Kansas City conversou com pessoas ligadas a CR7 ainda antes da entrevista dada a Piers Morgan, quando o madeirense tinha ainda contrato com o Manchester United. Mais tarde, voltou a haver contacto, desta feita com conversas mais concretas. O salário seria "enorme", aponta Romano.

Taylor Twellman, jornalista da ESPN, também refere que várias equipas da MLS perguntaram por Ronaldo, mas uma de forma mais concreta: o Sporting Kansas City. "A oferta era tão interessante que houve várias reuniões com os agentes de Ronaldo", adianta. O dinheiro de salários e compromissos comerciais seria "muito próximo" do que oferece o Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo assinou por dois anos e meio pelos sauditas e ganhará, pelo que tem sido noticiado, um valor a rondar os 200 milhões de euros anuais, além de um prémio de assinatura de 100 ME.