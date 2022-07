Chelsea prepara oferta por Ronaldo: veja quanto os blues vão oferecer ao Manchester United

Cristiano Ronaldo tem mais uma época de contrato com o United

De acordo com o jornalista Pete O'Rourke, o clube londrino vai oferecer 16 milhões e meio pelo craque português, que tem outros emblemas do Velho Continente interessados

Cristiano Ronaldo tem, definitivamente, o futuro completamente em aberto. O português ainda não se apresentou no Manchester United e o Chelsea, rival do clube de Old Trafford, está disposto a já apresentar uma proposta pelo jogador.

De acordo com o jornalista Pete O'Rourke, os blues vão oferecer, para já, 16 milhões e meio por CR7, dias depois de alguma imprensa ter garantido que o Manchester United tinha nos 15 um valor interessante para começar qualquer negociação.

Todd Boehly, o novo dono do clube londrino, quer uma transferência que possa significar o começo de uma nova era e uma nova figura a entrar em Stamford Bridge. É verdade que Raheem Sterling está prestes a chegar de outra equipa do Big-Six, o Manchester City, mas Cristiano Ronaldo não deixa de estar na mira dos blues.