"Chegada do Ronaldo está a ter um impacto brutal em todos os quadrantes da sociedade"

CR7 foi recebido em euforia logo no aeroporto pelos adeptos do Al Nassr e esta terça-feira terá um estádio cheio na apresentação

Cristiano Ronaldo chegou na segunda-feira a Riade, onde foi recebido com honras de Estado, e esta terça-feira vai ser apresentado como jogador do Al Nassr, clube com quem assinou até 30 de junho de 2025.

Al-Nassr anunciou a chegada à Arábia Saudita do "melhor jogador de todos os tempos". Nas ruas recebeu as boas-vindas com outdoors com a sua fotografia e um "Hala Ronaldo".

"Senhoras e Senhores, o melhor jogador de todos os tempos, Cristiano Ronaldo, está aqui", pode ler-se numa publicação oficial do clube saudita, num texto acompanhado por uma fotografia do jogador a acenar aos adeptos que o esperavam, depois de uma viagem desde Madrid. Horas antes, o capitão da Seleção já tinha publicado um vídeo a dar conta do início da aventura rumo à Arábia Saudita. "Olá, vemo-nos em breve", anunciou o avançado, em inglês, já dentro do avião privado e luxuoso, onde não falta nem uma cama de casal. O jogador viajou acompanhado de Georgina Rodríguez e dos filhos.

À chegada ao aeroporto de Riade, Ronaldo caminhou pela passadeira vermelha e foi acenando para as pessoas que o esperavam com bandeiras do Al-Nassr. Nas estradas vários outdoors gigantes tinham a cara do português equipado com a camisola do Al-Nassr e com uma mensagem de boas-vindas. "Hala Ronaldo", pode ler-se.

Esta terça-feira estará no estádio Mrsool Park para ser apresentado, às 16 horas em Portugal continental. Os adeptos que queiram estar nas bancadas pagam cerca de 3,74 euros, prevendo-se que os cerca de 30 mil lugares estejam todos ocupados. O valor angariado reverte a favor de uma instituição de caridade daquele país.

Esta terça-feira será dado o pontapé de saída numa nova etapa na carreira do jogador, que terá obrigações para além dos relvados, tendo em conta que dará a cara pela Arábia Saudita para promover a realização de um Mundial naquele país. Inicialmente, falou-se de ser embaixador para o Mundial"2030, o que significaria apoiar uma candidatura concorrente à conjunta de Portugal, Espanha e Ucrânia, mas, na segunda-feira, a "Marca" falou na possibilidade de ser para o Mundial"2034. Aquele mesmo jornal e também a imprensa inglesa deu conta que o avançado poderia mudar-se já no próximo verão para o Newcastle, caso o clube inglês consiga o apuramento para a Champions. E isto porque os donos dos magpies são os mesmos do Al-Nassr, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita.

Pedro Emanuel fala em "impacto brutal"

Conhecedor profundo da realidade que Ronaldo vai encontrar, Pedro Emanuel falou a O JOGO. Além de ter treinado o Al-Nassr na época passada, está atualmente no Al-Khaleej.

"A chegada do Cristiano Ronaldo está a ter um impacto brutal em todos os quadrantes da sociedade saudita. O Al-Nassr é um clube gigante e está à procura de conquistas maiores, porque desde a altura do Rui Vitória que não é campeão. Necessita de ganhar com urgência e o sonho é a Champions Asiática, que também é um alento para o Cristiano. Aqui adoram o futebol e o Cristiano é um ídolo", declarou.

Pedro Emanuel acredita que Ronaldo vai ter sucesso no "melhor campeonato do Médio Oriente" e que "está a tornar-se cada vez mais competitivo". "As equipas podem jogar com sete estrangeiros e quase todas têm jogadores de qualidade. A Liga está a apostar na contratação de bons jogadores e nas infraestruturas. O Cristiano vai jogar em estádio cheios. Aqui não existe confrontos de claques. O futebol é vivido de uma forma respeitosa e com paixão", vinca frisando que "o grande desafio passa pela adaptação a uma nova cultura", mas certo de que "vai continuar a ser um exemplo de profissionalismo, de dedicação e vai continuar a marcar golos."