"Chegada de Ronaldo? De maneira geral, acho que todos tiveram o mesmo sentimento"

Ronaldo brilha com a camisola do Al Nassr

Péricles Chamusca, treinador do Al Tawoon, que esta sexta-feira defronta o Al Nassr de Cristiano Ronaldo, comenta a chegada do craque português ao futebol saudita.

O Al Tawoon, do brasileiro Péricles Chamusca, defronta esta sexta-feira, a partir das 15h00, o Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Em conferência de Imprensa de antevisão ao encontro, o técnico foi questionado sobre a chegada do craque português ao futebol saudita, o que diz ser fruto de "um grande investimento do governo no futebol", algo que vem acontecendo já há cinco anos.

"Já há cinco anos que existe um grande investimento do governo no futebol, tanto que aumentaram de sete a oito jogadores estrangeiros por equipa, e sempre a trazer jogadores de um nível alto, o que sobe o nível da liga. Esse investimento, é lógico, é muito maior nos clubes grandes, mas acontece de uma maneira geral em todos os clubes. Ao trazer um jogador do nível de Cristiano Ronaldo, esse investimento agora vai para um novo nível. Está a ir para uma próxima fase, que é um nível ainda mais alto", começou por dizer, antes de considerar que, "de maneira geral, todos tiveram o mesmo sentimento" com a chegada do capitão da seleção portuguesa.

"Eu acho que, de maneira geral, todos tiveram o mesmo sentimento. Com a chegada do Cristiano [Ronaldo] aumenta a motivação, o nível da liga aumenta e a visibilidade de todos os profissionais também. Então acho que todos tiveram esse sentimento, que é um novo momento dentro da liga na Arábia Saudita, e que isso é positivo para todas as pessoas, todos os atletas e profissionais que estão envolvidos hoje em dia no futebol na Arábia Saudita", concluiu Péricles Chamusca.