Champions: oportunidade para Ronaldo reduzir desvantagem para Messi

Na contabilidade dos confrontos entre as duas superestrelas, esta fase de grupos pode alterar as coisas no que diz respeito à Champions

Cristiano Ronaldo já conquistou mais vezes a Liga dos Campeões do que Messi, cinco contra quatro triunfos, mas no confronto direto entre ambos o português está em desvantagem. Tanto em todas as competições como na maior prova de clubes da Europa.

No total de confrontos entre os grandes dominadores individuais do futebol deste século, que são 35, o argentino venceu 16 deles, tendo dez caído para o lado do atual camisola 7 da Juventus e nove terminaram empatados. Trata-se de confrontos entre seleções, jogos da Liga, Taça e Suprtaça de Espanha.

Quanto à Liga dos Campeões, a margem é menor e a tendência até pode alterar-se com os dois encontros que os craques previsivelmente terão na fase de grupos 2020/21. De momento, nos cinco duelos, Messi ganhou dois, tantos quantos acabaram em igualdade e Ronaldo venceu um.