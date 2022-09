Carvalhal e as críticas a Ronaldo: "Ingratidão"

Técnico português recorreu às redes sociais para lamentar a falta de valorização do país face a "um dos melhores jogadores de todos os tempos"

Carlos Carvalhal, atual técnico do Al Wahda, veio a público, através das suas redes sociais, defender Cristiano Ronaldo. Para o antigo líder do Braga, as críticas que são feitas ao internacional português são manifestamente injustas.

"Ingratidão. Um dos melhores jogadores de todos os tempos, que sempre jogou com orgulho pela nossa seleção, no momento em que se calhar pela primeira vez, precisa de apoio... muitos viram as costas e só o criticam Quem sabe hoje não corem de vergonha ... Força Portugal, força CR7", escreveu o técnico luso, na sua conta de Twitter.

Ingratidão.

Um dos melhores jogadores de todos os tempos, que sempre jogou com orgulho pela nossa seleção, no momento em que se calhar pela primeira vez,precisa de apoio... muitos viram as costas e só o criticam

Quem sabe hoje não corem de vergonha ...

Força Portugal, força CR7 pic.twitter.com/zmnnvT6iFe - Carlos Carvalhal (@carloscarvalha2) September 27, 2022