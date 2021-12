Carrick desvaloriza condição de suplente de Ronaldo: "Gera reações exageradas"

Carrick, que rendeu de forma interina o norueguês Ole Gunnar Solskjaer, ainda vai orientar os red devils na quinta-feira, frente ao Arsenal.

O treinador interino do Manchester United, Michael Carrick, desvalorizou a condição de suplente utilizado de Cristiano Ronaldo no encontro diante do Chelsea (1-1), na 13.ª jornada da Liga inglesa, afastando qualquer conflito com o futebolista português.

"Esse tipo de decisões parece ser muito maior do que realmente é e gera reações exageradas. Há vários motivos que levam à tomada de uma decisão, mas não acho que tenha sido uma decisão crítica. Todos aceitaram muito bem, o jogo correu bem e não existe problema algum", esclareceu o técnico inglês.

Carrick, que rendeu de forma interina o norueguês Ole Gunnar Solskjaer, despedido devido aos maus resultados, ainda vai orientar os red devils na quinta-feira, frente ao Arsenal, uma vez que o novo treinador, Ralf Rangnick, ainda aguarda pelo visto de trabalho em Inglaterra.