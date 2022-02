Antigo central do Liverpool elogiou exibição do português, mas voltou a defender que a melhor solução para os red devils é a saída no final da época

Jamie Carragher reafirmou, em fevereiro, uma opinião que não deixou de ser polémica no último verão. O antigo central e atual comentador defende que o regresso e Cristiano Ronaldo ao Manchester United foi um erro.

"O Manchester United cometeu um erro ao contratar Cristiano Ronaldo. Seria um erro se permanecesse mais um ano em Old Trafford", defendeu Carragher, na sua coluna de opinião no The Telegraph.

Esta opinião surge numa altura em que Cristiano Ronaldo regressou aos golos, diante do Brighton, mas também num momento de especial tensão fora dos relvados. É que nos últimos dias a imprensa internacional já deu conta de supostos problemas com Rangnick e com Maguire, capitão de equipa.