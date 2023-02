Camisola de Ronaldo rendeu milhares de euros para ajudar a Turquia

Merih Demiral, antigo jogador do Sporting, leiloou a camisola de Ronaldo, Bonucci e Dybala. E está a leiloar as de Morata e Griezmann, prometendo ainda mais

O antigo leão Merih Demiral já angariou 246 mil euros para ajudar as pessoas afetadas pelo sismo na Turquia, com vendas de camisolas, entre as quais uma assinada do seu ex-colega na Juventus Cristiano Ronaldo, que pertencia à sua coleção pessoal.

Assim, num primeiro leilão das camisolas de Ronaldo, Bonucci e Dybala, a Ahlatci Holding acabou por comprar as três camisolas assinadas num pacote, por cinco milhões de liras turcas (246 mil euros), valor que será doado à Associação Ahbap para apoiar as vítimas do terramoto.

Demiral já está a leiloar camisolas de Morata e Griezmann, com o mesmo propósito, e anunciou que já foi contactado para receber mais doações de camisolas assinadas para ajudar na zona afetada.

Başlattığımız açık artırmada 3 forma sahiplerini buldu! @AhlatciHolding satışa çıkan Ronaldo, Bonucci ve Dybala formalarını toplam 5 Milyon TL'ye satın aldı



Satıştan elde edilen gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere @ahbap Derneği'nin hesabına yatırıldı. pic.twitter.com/04nuCXygME - Merih Demiral (@Merihdemiral) February 9, 2023