Camisola de Ronaldo a 75 euros faz furor e as filas aumentam

Não param de chegar adeptos à loja do Al Nassr para comprar camisola de Ronaldo. Custa 75 euros (300 riyals da Arábia Saudita) e está a ser um êxito.

#WATCH: Saudi football fans continue to flock to sport shops to buy their own @Cristiano Ronaldo shirt sporting the number 7, after his signing of a two-year deal with #Saud"s @AlNassrFC_EN https://t.co/SFgYriuWTT pic.twitter.com/ViTqsX5JTM - Arab News | Sport (@ArabNewsSport) January 2, 2023