"Cada vez que vou cedo para o treino vejo Ronaldo. É excelente tê-lo aqui"

Elogios de Elanga, uma das maiores promessas do Manchester United, sobre Ronaldo.

Anthony Elanga, jovem avançado sueco de 19 anos, começa a brilhar com a camisola do Manchester United e não esconde que Cristiano Ronaldo é uma preciosa ajuda para a ascensão numa ainda curta carreira.

"É muito bom [contar com Ronaldo como mentor]. Vejo-o sempre cada vez que vou cedo para o treino. Se tivermos jogado uma partida no dia anterior, por vezes conversamos sobre isso", disse o jovem jogador, que esta época leva três golos em 18 jogos pelos red devils.

"É excelente tê-lo aqui, não apenas pelo que faz em campo, mas também fora dele. Se nós [jovens jogadores] necessitarmos de ajuda, sabemos que podemos falar com ele", prosseguiu Elanga.

O internacional sueco evidencia um grande compromisso com o trabalho. "Tudo começa no campo de treinos, onde podemos ver o que fazem os futebolistas com mais idade e tomar notas. Treinar com eles todos os dias é uma grande ajuda. Não apenas do ponto de vista técnico, mas também tático", rematou.