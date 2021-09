Buffon e a saída de Ronaldo da Juventus: "Acho que ninguém ficou surpreso"

Um dos maiores jogadores da história da Juventus, Buffon tratou a saída de Ronaldo da equipa com naturalidade.

Ídolo da Juventus e apontado por muitos como um dos maiores jogadores de sempre da história do clube, o guarda-redes Gianluigi Buffon comentou esta segunda-feira a saída do astro Cristiano Ronaldo da equipa italiana. Em entrevista à "Radio Anch'io Sport", o jogador de 40 anos, atualmente no Parma, tratou com naturalidade a transferência do internacional português para o Manchester United.

"Cristiano Ronaldo? Acho que ninguém ficou surpreso com sua despedida. Tem fama de grande profissional, referindo-se sobretudo a si mesmo. Os adeptos idolatravam-no pelas suas exibições e golos, e não vejo nada de ilógico na escolha de ir embora", afirmou Buffon.

"Foi uma escolha deliberada e racional da sua parte, que confirmou o rumo da sua carreira. Só posso falar bem do Cristiano, ele é um profissional excecional e dá cem por cento pela causa", acrescentou.

Ronaldo esteve por três anos na Juve, onde fez 133 jogos, 101 golos e conquistou cinco troféus. Ele transferiu-se para o United no último dia 31 de agosto.