Bruno Fernandes sobre os recordes de Ronaldo: "Há quem falhe, ele não falha"

Cristiano Ronaldo assinou um hat-trick na vitória de Portugal sobre o Luxemburgo e chegou aos 800 golos enquanto jogador profissional.

No final do Portugal-Luxemburgo, que a equipa lusa venceu por 5-0, Bruno Fernandes falou com a TNT Sports Brasil e foi questionado sobre os constantes recordes que Cristiano Ronaldo bate. O médio português, que joga com CR7 no Manchester United, salientou a "fome" de querer bater mais e mais marcas e a capacidade que o madeirense tem de estar sempre no sítio certo para faturar.

"Como é que o Ronaldo está no balneário depois de bater os recordes? Igual. Com fome de querer bater mais recordes. Uma vez ele disse uma coisa muito interessante. Disse que não é ele que segue os recordes, são os recordes que o seguem a ele. E eu começo a achar que é verdade. É impressionante a capacidade que ele tem para fazer golos, para estar no sítio certo. Não há golos fáceis. É preciso estar lá, é preciso sentir o golo, ter o feeling. Ele está no lugar certo e faz. Há quem falhe, ele não falha", elogiou Bruno Fernandes.