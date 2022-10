Bruno Fernandes sobre a polémica que envolve Ronaldo: "Mantemo-nos calados..."

Médio do Manchester United reitera que a questão tem de ser gerida internamente e que as pessoas não precisam de saber o que é que os jogadores pensam. E salientou que o plantel também não sabe como vai ser resolvida a questão.

Bruno Fernandes foi à flash interview após o Chelsea-Manchester United (1-1) e foi questionado sobre a forma como o grupo está a viver a polémica em torno de Cristiano Ronaldo, afastado do jogo de hoje após se ter recusado a entrar nos minutos finais diante do Tottenham, na quarta-feira. O médio português, que jogou todos os minutos, diz que os jogadores não sabem o que vai acontecer com CR7 e que no balneário esse tema não é discutido.

"Não falamos sobre isso. Mantemo-nos calados no grupo [acerca desse tema]. Mas temos de lidar com a questão internamente e ninguém mais tem de saber o que é que nós pensamos, o que é que nós queremos e o que vai acontecer. Além disso, nós não sabemos [o que vai acontecer]. O mais importante para todos, incluindo o Cristiano, é que a equipa ganhe, tenho a certeza disso", comentou Bruno Fernandes, em declarações à Sky Sports.