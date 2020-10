Bruno Fernandes brincou e Ronaldo respondeu assim: "Se o bicho está bem..."

Cristiano Ronaldo fez um direto no Instagram a falar sobre o isolamento e recebeu um comentário de Bruno Fernandes, companheiro de equipa na Seleção.

Bruno Fernandes fez um comentário no direto de Cristiano Ronaldo e o avançado da Juventus respondeu com bom humor. O médio do Manchester United disse que "não querem deixar Ronaldo jogar" [está infetado com covid-19], e CR7 disse que quiseram tirar o bicho - referindo-se a si próprio - de campo.

"Se o bicho está bem, tira o bicho do campo [risos]. O protocolo é assim, temos que respeitar. Haja saúde, o importante é respeitar, o vírus é passageiro. Ele bate aqui e sai. O importante é ter o sistema imunitário bem", atirou.

"Eu estou num andar e os meus filhos estão noutro. É difícil não estar em contacto com eles, mas há que respeitar as regras, temos que respeitar. Como eu disse, eu estou bem, eles estão bem, tenho feito uma vida normal, dentro do possível", acrescentou.