Bomba no mercado: Bayern quer Ronaldo para o lugar de Lewandowski

Os bávaros veem no internacional português, que pretende deixar Old Trafford, o substituto ideal para o avançado polaco, que deseja transferir-se para o Barcelona. A notícia é avançada esta quarta-feira em Espanha

Depois de anunciada a contratação do senegalês Sadio Mané ao Liverpool, o Bayern prepara-se para, mais uma vez, deixar o mundo do futebol em alvoroço. Os gigantes da Baviera querem contratar Cristiano Ronaldo para o lugar de Robert Lewandowski, que deseja mudar-se para Camp Nou. A notícia é avançada esta quarta-feira em Espanha, pelo jornal As.

O camisola sete do Manchester United está a ponderar a continuidade em Old Trafford, sobretudo devido ao facto de os red devils não se terem conseguido apurar para a próxima edição da Liga dos Campeões. A permanecer em Inglaterra, esta seria a primeira vez, desde que saiu do Sporting em 2003, que o astro nascido no Funchal não disputaria a fase de grupos da prova suprema de clubes da UEFA.

As pessoas mais próximas ao craque luso já estão a par do interesse do decacampeão da Alemanha e veem com bons olhos esta mudança para Munique. A confirmar-se esta transferência, o Bayern juntaria um dos principais nomes do futebol atual à sua luxuosa frente de ataque e continuaria a manter-se como um dos candidatos mais fortes a conquistar a Champions. Por outro lado, Cristiano Ronaldo experimentaria uma nova liga (a quinta no seu trajeto, depois da portuguesa, inglesa, espanhola e italiana) e jogaria numa equipa que é sinónimo de títulos, o que lhe facilitaria uma eventual luta pela Bola de Ouro da France Football e pelo The Best da FIFA.

Na presente época, CR7 apontou 24 golos e fez três assistências nos 38 jogos que realizou ao serviço do Manchester United.