"Benzema? Está a demonstrar que era capaz de fazer o que Ronaldo fazia..."

Declarações de Michel González, antigo treinador do Getafe, aos microfones do programa "El Larguero", da "SER".

Benzema: "Benzema está a demonstrar que era capaz de fazer o que Cristiano [Ronaldo] fazia e ainda fazer assistências. Ele incorporou coisas: é capaz de jogar fora da área, agora é mais certeiro e fundamental, porque quando está tocado [fisicamente] ou não está [em jogo], o Real Madrid ressente-se muito."

Mbappé: "Se jogas no Real Madrid, provavelmente não queres sair. E se não jogas, queres experimentar. És tão rico com 100 milhões de euros como com 50. Há muitos jogadores, como Zidane, que até chegar ao Real Madrid não tinha ganho nada a nível de clubes. Messi estava muito melhor no Barcelona do que no PSG."

Neymar: "Ele tem 30 anos e, com todo o respeito, não sei que equipa Neymar melhorou. O Barça era muito bom, a seleção brasileira, o PSG.... Insisto, ele saiu de um clube como o Barça e não se passou nada."

Saída de Sergio Ramos do Real Madrid: "Lembro-me de dizer que as duas partes estavam condenadas a entender-se, mas Sergio Ramos não podia sair do Real Madrid. Isto é o que acontece por deixares o Real Madrid, porque quando estás no Real Madrid estás muito mais protegido. Não gosto que uma lenda do Real Madrid termine a sua carreira numa equipa que não é o Real Madrid. É um sacrilégio para ambos os lados."