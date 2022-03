Palavras de Antonio Cassano, antigo internacional italiano

Antonio Cassano, ex-jogador de Real Madrid, Inter e Milan, comparou o perfil de Karim Benzema e Cristiano Ronaldo, revelando a preferência que tem pelo dianteiro francês.

"Qualitativamente, pela forma como interpreto o futebol, Benzema é muito mais forte do que Cristiano Ronaldo. Ronaldo é um matador, fenomenal na frente do golo ou mesmo quando jogava fora. Mas nunca foi um 10, não tem a qualidade refinada do Benzema. Benzema é único, tem o instinto matador de um número 9 e as habilidades de um Zidane. Para mim o Benzema está entre os cinco melhores da história: Ronaldo, Van Basten, Ibrahimovic, Benzema e Lewandowski", referiu, em direto no Twitch para a BoboTV.