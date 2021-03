Beckham não esconde sonho estratosférico: Ronaldo, Messi e... Neymar

Co-proprietário do Inter Miami assume com naturalidade o interesse do clube em craques do futebol mundial.

O clube é recém-nascido - foi fundado em janeiro de 2018 -, mas a ambição é clara: o Inter Miami pretende atrair algumas das maiores estrelas do futebol mundial. E essa foi a ideia vincada por David Beckham, antigo internacional inglês e co-proprietário da instituição norte-americana, que não se coibiu de apontar nomes como os de Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi na hora de apontar ao tipo de jogadores que pretende ver nos relvados da Major League Soccer (MLS).

"Quando o [Inter] Miami foi anunciado, houve sempre a intenção de falar sobre a contratação de jogadores como Ronaldo, Messi ou Neymar. Essas discussões iam existir sempre. E, na verdade, acho que não é uma decisão difícil, porque Miami é um lugar incrível", começou por referir Beckham, em entrevista à ESPN.

"Miami é, obviamente, uma grande cidade, sinto que temos uma boa base de adeptos, mas também percebo que há talento na zona sul da Flórida, temos aqui uma grande oportunidade. Miami é uma cidade que pode atrair as grandes estrelas que jogam na Europa", reiterou o ex-futebolista, que vê em Phil Neville, novo técnico do Inter, uma das principais armas para atingir o sucesso:

"É o tipo de treinado que vai tirar o melhor dos jogadores. Ele não vai trabalhar só com as estrelas, vai trabalhar com os miúdos que crescem nas academias", rematou Beckham.