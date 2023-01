"Bayern ou Chelsea ou rompemos", terá dito Ronaldo a Jorge Mendes

Ronaldo com Jorge Mendes

Em Espanha revelam detalhes sobre o "divórcio" entre o avançado e o agente.

Cristiano Ronaldo é agora jogador do Al Nassr, da Arábia Saudita, na primeira experiência do craque português fora do futebol europeu. A mudança para a Ásia teve a intermediação de Ricardo Regufe e não Jorge Mendes, empresário que acompanhou CR7 nos anos mais dourados da carreira.

O jornal El Mundo revela alguns detalhes sobre o "divórcio" entre o craque e o agente, recuando ao momento em que Ronaldo disse adeus ao Manchester United, pouco antes do Mundial do Catar. "Ou me consegues Bayern ou Chelsea ou rompemos", terá dito o futebolista a Jorge Mendes.

Uma e outra porta não se abriram e ambos terão então seguido caminhos diferentes. "Estás louco", terá afirmado Mendes para Ronaldo, sempre de acordo com os referidos jornalistas.

A saída do Real Madrid, então rumo à Juventus, também foi abordada. "Fica. Estarás protegido. Se saíres será pior", terá avisado Jorge Mendes. Ronaldo acabou mesmo por sair. Depois, deu-se o regresso ao United, após a passagem por Itália.

"Quando restava um ano de contrato em Turim, o jogador disse basta e, sem consultar o seu agente, despediu-se do treinador Massimiliano Allegri. Jorge Mendes recebeu numa inesperada chamada do clube italiano e, sem saber de nada, repreendeu Cristiano pela sua imprudência: "Não temos nada", disse-lhe. O jogador, cheio de ego, não queria acreditar", lembraram.