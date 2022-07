Bayern já descartou, mas Cristiano Ronaldo continua metido em várias frentes

Barcelona, Roma e Chelsea são hipóteses para futuro do astro português, que quer sair do Manchester United. Bayern é, para já, o único a descartar liminarmente o luso, com Oliver Kahn a vir ontem a terreiro dar a garantia que esta contratação não se coaduna com a filosofia do maior clube da Alemanha.

Joan Laporta, presidente do Barcelona, confirmou ter estado a jantar com Jorge Mendes na segunda-feira e, instado a comentar o interesse em Cristiano Ronaldo, não negou a possibilidade. Pelo contrário, deu-lhe força, aumentando o rumor de que os culés são uma possibilidade real. Mas não são a única, uma vez que Roma e Chelsea continuam a ser hipóteses para o futuro do internacional português.

"Jantei com Jorge Mendes e falámos de mercado em geral. Cristiano? Não vou dizer de que jogadores se falou na reunião. É sempre interessante falar com ele, um grande empresário", afirmou, no dia em que foi apresentado o médio Kessié (contratado ao Milan), Joan Laporta, frisando que "é preciso respeitar os jogadores que têm contrato com outras equipas".

Cristiano Ronaldo, relembre-se, tem vínculo com o Manchester United por mais uma época, mas já comunicou ao clube que pretende sair, apenas um ano depois de ter voltado a Old Trafford.

Tendo em conta a notícia ontem publicada por um jornal italiano de economia ("Milano Finanza"), a Roma de José Mourinho também está na corrida por Ronaldo. O Chelsea continua a ser nome a ter em conta, mas de fora, definitivamente, fica o Bayern, até pelo que disse ontem o diretor-geral e ex-guardião, Oliver Kahn: "Por muito que aprecie Ronaldo como um dos melhores jogadores de sempre, essa transferência não faz parte da nossa filosofia."