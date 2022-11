Australianos sonham com Ronaldo: "Porque é que não iríamos atrás dele?"

Danny Townsend, diretor executivo da liga profissional australiana, gostava de contar com CR7

Um dos responsáveis máximos da liga australiana, Danny Townsend, sonha com levar Ronaldo para o seu país para dar um impulso ao futebol local.

"Porque é que não iríamos atrás de Cristiano Ronaldo? É sem dúvida um dos melhores futebolistas de todos os tempos. Não só em campo como fora dele, o que dá ao desporto é fenomenal. Se pudéssemos trazê-lo à Austrália, mudaria as regras do jogo", disse o diretor executivo da liga profissional australiana, assim que se soube que Ronaldo tinha rescindido com o Manchester United.