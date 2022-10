"Atiram-se" a Ten Hag para defender Ronaldo: "Palhaço que não respeita o melhor..."

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Lenda do críquete em Inglaterra saiu em defesa do internacional português, pedindo mesmo ao Manchester United que apagasse uma fotografia.

Cristiano Ronaldo vive dias conturbados, tendo sido afastado dos treinos do Manchester United após ter-se recusado a entrar nos minutos finais da vitória (2-0) diante do Tottenham. Na sexta-feira, o internacional português acabou mesmo por treinar com a equipa sub-21 dos "red devils".

Se muitos são os que criticam o craque, muitos também são os que saem em sua defesa. Kevin Pietersen, lenda do críquete em Inglaterra, foi um deles, pedindo ao Manchester United que apagasse uma fotografia sua - publicada devido a uma competição daquela modalidade que vai decorrer na Austrália - e "atirando-se" ao treinador Ten Hag.

"Por favor, podem apagar a minha fotografia? Não quero ser associado a um clube liderado por um palhaço que não respeita o melhor futebolista do nosso tempo. Cristiano [Ronaldo] é o maior. Aquele palhaço, que ninguém se lembrará, precisa de acordar", escreveu Pietersen, num comentário que a irmã de Ronaldo, Kátia Aveiro, partilhou. "Bem dito, Kevin Pietersen", pode ler-se nas histórias de Kátia.