As supostas palavras de Allegri sobre Ronaldo em 2019 que estão a agitar Itália

Antigo treinador da Juventus terá aconselhado o presidente, Andrea Agnelli, a "livrar-se" do astro português.

O futuro de Cristiano Ronaldo e a situação do astro português na Juventus têm estado na ordem do dia em Itália, na sequência do episódio protagonizado pelo goleador que, no final do encontro com o Génova, tirou e lançou a camisola para longe, antes de se encaminhar para os balneários.

Agora, vêm à luz as alegadas declarações de Massimiliano Allegri, ex-treinador da Juve que orientou o CR7 durante a primeira época deste em Itália, numa reunião com Andrea Agnelli, presidente do clube de Turim, antes de deixar o comando técnico da formação "bianconera", em 2019.

"Livre-se de Ronaldo, ele está a bloquear o crescimento da equipa e do clube", terá dito Allegri ao dirigente, segundo o jornal La Repubblica. A revelação surge numa altura em que os rumores do alegado interesse do Real Madrid no regresso de Ronaldo ganham novo fôlego.

O contrato que liga Cristiano à Juventus é válido até ao final da próxima época. Allegri, por sua vez, já foi apontado como possível sucessor de Pirlo ao leme dos "bianconeri".