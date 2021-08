As primeiras palavras de Ronaldo no regresso ao Manchester United

Internacional português está de regresso aos red devils.

Juventus e Manchester United oficializaram esta terça-feira o regresso do jogador aos red devils. CR7 assinou um contrato válido por duas temporadas, mais uma de opção, e, ao site oficial do clube inglês, afirmou estar ansioso por se juntar à equipa após a paragem para os jogos das seleções.

"O Manchester United é um clube que sempre teve um lugar especial no meu coração, e fiquei impressionado com todas as mensagens que recebi desde o anúncio na sexta-feira", começou por dizer.

"Mal posso esperar para jogar em Old Trafford perante um estádio cheio e ver todos os adeptos novamente. Estou ansioso por me juntar à equipa após os jogos internacionais, e espero que tenhamos uma época de muito sucesso pela frente", concluiu.