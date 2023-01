As palavras de Ronaldo no balneário: "Sei que a equipa é fantástica"

Craque português dirigiu umas palavras aos companheiros de equipa.

Depois de falar na apresentação como jogador do Al Nassr, Ronaldo deslocou-se ao balneário do clube saudita e deixou umas palavras aos companheiros de equipa, evidenciando uma tremenda vontade de começar a mostrar serviço dentro das quatro linhas e entusiasmo com a nova aventura na carreira.

"Estou muito contente por estar aqui, sei que a equipa é fantástica, vi alguns jogos. A ligação entre os jogadores é muito boa. Estou aqui para ajudar a equipa, para me divertir e dar o meu melhor, como sempre o fiz", declarou.

Cristiano Ronaldo, de 37 anos, ruma ao futebol saudita, após ter rescindido contrato com os ingleses do Manchester United, que representou uma segunda vez em 2021/22 e 2022/23, após uma primeira passagem (2003/2009).

Antes de iniciar o Mundial'2022, Ronaldo, que foi formado no Sporting e entre as duas passagens pelos ingleses representou Real Madrid (2009/2018) e Juventus (2018/2022), assumiu sentir-se "traído" e desrespeitado nos red devils, ao serviço dos quais marcou 145 golos em 346 jogos.

Com 194 jogos pela seleção principal de Portugal, e 118 golos, junta-lhes 451 tentos pelo Real Madrid, em "apenas" 438 encontros, e cinco pelo Sporting, em 31 jogos.

Atualmente orientado pelo francês Rudi Garcia, e com o brasileiro Talisca (ex-Benfica) e o camaronês Aboubakar (ex-FC Porto), o Al Nassr ocupa o primeiro lugar da Liga saudita, após 11 jornadas, com 26 pontos, mais um do que o Al Shabab, que tem menos um jogo.

O Al Nassr soma nove títulos de campeão saudita, o último dos quais em 2018/19.