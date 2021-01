Arthur revela diferenças entre a liderança de Messi e Ronaldo e qual o melhor capitão

Internacional brasileiro não deixou perguntas por responder.

Não há muitos jogadores que possam gabar-se de ter jogado com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. O médio brasileiro da Juventus, Arthur, é um deles e, em entrevista ao canal de YouTube "Desimpedidos", revelou as diferenças no estilo de liderança de ambos.

"Cada um tem a sua própria forma de demonstrar liderança. O Leo [Messi] manifesta-o por gestos, por muito que não pareça. Muita gente pensa que não, mas em campo demonstra quando recebe a bola, com a sede de marcar, com a vontade de ganhar os jogos. Tu reparas", afirmou sobre o astro argentino do emblema blaugrana.

Já sobre o internacional luso, com quem partilha neste momento o balneário, Arthur conta que é mais expressivo:

"Cristiano [Ronaldo] expressa-se mais, com os braços, palavras... E obviamente, quando pega na bola, quando quer marcar... No balneário é muito participativo. Tem algumas pessoas com quem tem mais afinidade, mas dá-se bem com todos, fala com todos. Mas o idioma torna tudo mais fácil. Não sou amigo dele ao ponto de ir a casa dele beber um café, mas temos uma boa relação".

O internacional brasileiro foi ainda questionado sobre qual dos dois é o melhor capitão e, ao contrário do que se poderia esperar, não fugiu à pergunta.

"É difícil. Durante uma partida, um marca cinco golos e o outro também. Ambos são grandes líderes. Mas vou eleger Cristiano, uma vez que agora somos companheiros de equipa", concluiu.