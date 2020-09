Foi artilheiro da Premier e La Liga, mas não na Serie A. Se o fizer, será o primeiro a consegui-lo em três das cinco ligas "top".

Cristiano Ronaldo inicia este domingo a terceira época no Calcio e, mais do que o terceiro "scudetto" seguido com a Juventus, terá no pensamento mais um desafio a superar: tornar-se no melhor marcador da prova.