Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Sofreu pancada forte em tempo de compensações no jogo entre Al Nassr e Al Ittihad, na quinta-feira

No jogo de quinta-feira entre o Al Nassr e o Al Ittihad, a contar para as meias-finais da supertaça da Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo deixou o relvado a coxear ligeiramente, o que levantou na Imprensa saudita as suspeitas de que o astro português possa estar lesionado, e isto apesar de não haver ainda nenhuma informação oficial nesse sentido.

Já em tempo de compensações da partida que a sua equipa perdeu por 3-1, CR7 conduzia a bola quando foi vítima de uma entrada a pés juntos que o deixou queixoso da articulação do tornozelo direito. Ronaldo recuperou e continuou a jogar até ao fim, mas à saída era visível o desconforto nessa parte do corpo.

Aguardam-se nas próximas horas novidades sobre o assunto, possivelmente após reavaliação feita pela equipa médica do clube.

O próximo jogo do Al Nassr tem lugar na próxima sexta-feira, dia 3, frente ao Al Fateh.

Ronaldo a coxear:

O lance em causa: