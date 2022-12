Apresentar Cristiano Ronaldo logo a abrir 2023 é o plano traçado

Craque português tem à espera uma proposta de 200 M€ entre salários e prémios, num contrato até 2025.

Já há data para a oficialização de Cristiano Ronaldo como jogador do Al-Nassr. De acordo com o jornal espanhol "Marca", os dirigentes do atual líder da Liga da Arábia Saudita esperam concluir as negociações com o internacional português nas próximas horas e assim poder preparar tudo para o apresentar oficialmente em Riade no primeiro dia do novo ano.

"Há dias, uma pessoa de toda a confiança de Ronaldo, que não Jorge Mendes, esteve em Riade a perfilar os detalhes de tudo aquilo que suporia a presença de CR7 na Arábia Saudita", refere a publicação espanhola, referindo-se a Ricardo Regufe que, tal como O JOGO oportunamente noticiou, tem conduzido as negociações.

Os sauditas já não acreditam que Ronaldo roa a corda, mas, ainda assim, querem contar com um eventual trunfo para convencer definitivamente Ronaldo, de seu nome Sergio Ramos. O central espanhol, que partilhou balneário com o astro luso no Real Madrid durante nove temporadas, termina contrato com o PSG no fim desta temporada e estará a ser tentado para rumar igualmente ao Al-Nassr, numa operação que deixaria ainda mais clara a vontade do clube em se estabelecer como uma potência no futebol asiático.

Aos 36 anos, Sergio Ramos cumpre a segunda época no campeão francês, sendo que só agora se estabeleceu como titular indiscutível, depois de uma primeira época em que fez apenas 13 jogos à boleia de problemas físicos. Esta época já leva 21, sendo peça fulcral no sistema de três centrais de Galtier.