Após "ultrapassagem" de Ronaldo, Pelé terá atualizado dados no Instagram

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

ESPN assegura que o ídolo brasileiro acrescentou um novo dado à sua "biografia" naquela rede social.

Cristiano Ronaldo entrou em alta no novo ano, com dois golos na vitória da Juventus sobre a Udinese, que lhe permitiram ultrapassar o registo goleador de Pelé no ranking dos maiores "matadores" de sempre.

Agora, o astro português soma 758 golos na carreira - mais um do que os 757 reconhecidos ao "Rei" do futebol brasileiro -, mas a ESPN dá conta de uma alegada alteração na "biografia" de Pelé na rede social Instagram já esta segunda-feira, um dia depois da "ultrapassagem" do CR7.

O canal refere, no Twitter, que o antigo avançado acrescentou o número de golos marcados na carreira aos seus dados, numa atualização que está a gerar alguma controvérsia: Pelé diz ser o "o melhor marcador de todos os tempos", com... 1283.

O problema? O registo de 1283 golos inclui aqueles que foram marcados em jogos de caráter amigável ou em digressões, assim como os que marcou no exército, não contabilizados a título oficial... Os 757 dizem respeito aos golos que Pelé apontou ao serviço de Santos, New York Cosmos e seleção do Brasil.