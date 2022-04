Após o hat-trick ao Norwich, Cristiano Ronaldo levou um milhão de euros para casa

Frente ao Norwich, Cristiano Ronaldo apontou um hat-trick e esses golos valeram-lhe um bónus chorudo, de acordo com o The Sun.

Na vitória por 3-2 sobre o Norwich, no sábado, Cristiano Ronaldo chegou aos 21 golos pelo Manchester United esta temporada, em todas as competições. E o facto de ter chegado (e ultrapassado) os 20, fez com que o avançado levasse para casa um prémio chorudo.

Segundo adianta o tabloide inglês The Sun, o contrato que o português assinou previa um bónus de 750 mil libras (900 mil euros) caso atingisse a marca dos 20 golos na época. E mais: por casa um golo marcado a seguir, recebe mais 100 mil libras (120 mil euros).

Contas feitas, Cristiano Ronaldo levou para casa pouco mais de um milhão de euros após o hat-trick apontado na última partida.