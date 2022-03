Em Espanha dizem que "batalha Ronaldo-Rangnick" já tem um "vencedor definitivo"

Após a eliminação da Liga dos Campeões, os dirigentes do Manchester United consideram que cometeram um erro ao colocar a equipa nas mãos do treinador alemão.

A 14 de fevereiro, o jornal "As" revelava a alegada má relação de Cristiano Ronaldo e Ralf Rangnick. De acordo com o diário desportivo espanhol, o craque português - entre outros pesos pesados dos "red devils" - não vê o treinador com capacidade para orientar uma equipa com o Manchester United.

Depois da eliminação da Liga dos Campeões, perante o Atlético de Madrid, escreve o "As", os dirigentes do clube inglês consideram que cometeram um erro ao colocar a equipa nas mãos do treinador alemão. Inicialmente, a ideia era que Rangnick viesse a ocupar um lugar na direção desportiva do clube, mas neste momento a direção estará a considerar um despedimento, apesar do contrato em vigor.

No sentido "contrário", Cristiano Ronaldo terá então decidido cumprir o ano de contrato que lhe resta com o Manchester United. O melhor marcador da história estará confiante que o clube acerte na escolha certa do treinador e dos reforços para a próxima temporada, de forma a voltar a fazer história na Premier League e na Liga dos Campeões.

Segundo o "The Telegraph", o favorito para substituir Rangnick é o treinador do Ajax, Erik Ten Hag.