Após dois dias a treinar no Real Madrid, Ronaldo viajou para o Dubai num jato privado

Capitão da Seleção Nacional ainda tem o futuro indefinido.

A notícia de que Cristiano Ronaldo estava a treinar nas instalações do Real Madrid surpreendeu o mundo do futebol, especulando-se que o internacional português pudesse regressar ao emblema espanhol. Rapidamente se percebeu que essa possibilidade não estava em cima da mesa, tendo-se tratado de um pedido do craque ao presidente Florentino Pérez, para que pudesse manter a forma física nas referidas instalações.

Pois bem, de acordo com a Imprensa internacional, Ronaldo já não estará a utilizar o centro de treinos do Real Madrid, tendo viajado para o Dubai num jato privado. Recorde-se que o avançado de 37 aguarda pela definição do seu futuro depois de ter rescindido recentemente com o Manchester United e estando, por agora, sem clube.