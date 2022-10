Antony não hesita no que mais o tem impressionado em Ronaldo: "É tão forte..."

Declarações do internacional brasileiro aos meios de comunicação oficiais do Manchester United.

Antony, jogador que trocou o Ajax pelo Manchester United no mercado de transferências de verão, não esconde que tem Cristiano Ronaldo como referência. Inúmeras foram as ocasiões em que o internacional brasileiro fez questão de elogiar o craque português e, em entrevista concedida aos meios de comunicação oficiais dos "red devils" que os adeptos poderão ler em detalhe no fim de semana, o extremo voltou a falar sobre o agora colega de equipa.

"Desde que cheguei aqui, Cristiano Ronaldo ajudou-me realmente a sentir-me à vontade. Fala muito comigo, também em dias de jogos. Diz-me sempre para estar calmo e confiante. Ele alcançou muito no futebol e eu aprendo com ele todos os dias. Estou muito grato por ter uma pessoa tão experiente a ensinar os jovens jogadores todos os dias", começou por dizer, antes de ser questionado sobre o que mais o tem impressionado no companheiro, não tendo sequer hesitado no momento da resposta:

"A sua mentalidade. É tão forte... Ele é muito inteligente. Esta mentalidade dele, de olhar para o dia seguinte, com tudo ainda por jogar, é o que estou a tentar absorver e manter para o resto da minha vida."