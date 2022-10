Antigo jogador do Manchester United sobre o caso Ronaldo: "Agarrava-o pelo pescoço..."

Dion Dublin criticou comportamento do internacional português e lembrou que podia partir para medidas mais drásticas caso fizesse parte do grupo de trabalho de Erik Ten Hag

Cristiano Ronaldo continua a dar que falar em Inglaterra, especialmente depois do último jogo contra o Tottenham, em Old Trafford, marcado pela saída antes do final para os balneários. Dion Dublin, antigo jogador do Manchester United, não tem gostado nada do comportamento do português.

"Eu provavelmente agarrava-o pelo pescoço e perguntava-lhe 'que raio estás a fazer?'", afirmou o ex-avançado, em declarações à Amazon Prime.

Dublin explicou o porquê da atitude de Cristiano Ronaldo merecer duras críticas.

"Foi despropositado. Eu adoro o Ronaldo, tenho muito respeito por ele. Penso que devia ter mais minutos de jogo e que pode fazer a diferença. No entanto, o jogo estava a decorrer, os companheiros de equipa ainda estavam a jogar. Basicamente ele disse ' não quero saber'", atirou.