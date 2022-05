Antigo CEO da Juventus nega "atrito" na transferência de Ronaldo

Ronaldo transferiu-se para a Juventus no verão de 2018

Astro português rumou a Turim no verão de 2018, a troco de 112 milhões de euros

Beppe Marotta, antigo CEO da Juventus que atualmente exerce funções similares no Inter, negou esta terça-feira ter existido um "atrito" na decisão de comprar Cristiano Ronaldo, na altura com 33 anos, ao Real Madrid, no verão de 2018.

"Eu fiz as minhas próprias considerações, mas as alegações de que existiram atritos nesta decisão são mentira. Houve apenas um contraste de opiniões num contexto de gestão", garantiu o dirigente à DAZN, após ter sido acusado na altura de se opor à contratação do madeirense devido à idade avançada de CR7.

Apesar de negar ter havido discussões no seio do clube devido à contratação, Marotta deu a entender que a operação que levou Ronaldo para Turim não foi consensual entre a direção da Vecchia Signora.

"É claro que, quando compras um jogador, tens de fazer uma avaliação de 360 graus, tanto com base num ponto de vista económico, como desportivo", acrescentou.