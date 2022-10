Antiga glória do Liverpool simpatiza com Ronaldo: "Estive na mesma situação..."

Robbie Fowler afirma que o fim da sua passagem pelo Liverpool, em 2001, assemelha-se à situação vivida por Ronaldo no Manchester United.

Robbie Fowler, antiga glória do Liverpool, comparou esta sexta-feira o fim da sua primeira passagem pelos reds, em 2001, com a atual situação de Cristiano Ronaldo no Manchester United - tem sido utilizado como suplente na Premier League.

"Já estive na mesma situação. Acreditava, de uma forma não egoísta, que era o melhor avançado do mundo mas por alguma razão, os treinadores escolhiam uma equipa sem mim", recordou, em declarações ao site de apostas "FairBettingSites".

"Enquanto jogador, é difícil aceitar que não és titular, mas o que vais fazer? Tens de continuar a esforçar-te nos treinos e fazer tudo ao teu alcance, mas não interessa na verdade, os treinadores podem ter alguns jogadores que preferem colocar em campo, apesar de ser difícil de aceitar", prosseguiu, explicando que foi esse o motivo que o levou a rumar ao Leeds, no mercado de inverno da temporada 2001/02.

"É por isso que deixei o Liverpool pelo Leeds. Senti que precisava de jogar de futebol, apesar do meu amor pelo Liverpool. Senti que fui forçado a sair do clube por causa da falta de minutos, a minha própria sanidade exigia que jogasse", concluiu o antigo avançado inglês.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo foi recentemente reintegrado na equipa principal do Manchester United e até regressou à titularidade e aos golos no mais recente triunfo sobre o Sheriff Tiraspol (3-0), na Liga Europa, após ter-se recusado a entrar nos minutos finais da partida com o Tottenham (2-0), na Premier League, levando a que fosse castigado por Erik ten Hag e afastado do jogo com o Chelsea (1-1).