Ano de 2021 entra para o top 10 da carreira de Ronaldo: os registos e prémios

Manchester United terminou o ano com um triunfo caseiro que contou um golo do avançado luso.

Cristiano Ronaldo marcou ontem, quinta-feira, um dos golos no triunfo caseiro do Manchester United sobre o Burnley, por 3-1, terminando 2021 com um total de 47 golos, naquele que foi o seu melhor ano civil dos últimos três, depois de ter terminado 2019 com 39 tentos e 2020 com 44.

Desta feita, o português chega ao fim do ano com 14 golos no Manchester United, 20 na Juventus e 13 na Seleção portuguesa. 2021 entra mesmo para o top 10 da sua carreira, cujo melhor registo tinha ocorrido em 2012 com 63 tentos.

Aos 36 anos, Ronaldo despede-se do ano com mais uma série de registos e prémios de assinalar, como por exemplo os títulos de melhor marcador no Campeonato da Europa e também da Serie A, ao serviço da Juventus, pela qual venceu também a Taça e a Supertaça italianas. É já o melhor marcador da história dos Europeus e também o mais internacional jogador de sempre, detendo o recorde de golos por uma seleção.

Para os red devils foi também um final de ano em beleza, assim como para o novo treinador Ralf Rangnick, que não perdeu nenhum dos cinco encontros realizados à frente da equipa (três vitórias e dois empates).

Mas Ronaldo não se limitou a marcar, fazendo também o último passe para o golo que abriu o ativo, num tiro de fora da área de McTominay logo aos 8", já depois do CR7 ter falhado um tento só com o guarda-redes pela frente, atirando por cima da barra.

Jadon Sancho esteve na origem do 2-0, em jogada individual dentro da área concluída com um remate rasteiro que Mee desviou ligeiramente para dentro da baliza. O 3-0 foi da autoria do avançado madeirense, numa recarga fácil a um primeiro remate de McTominay, antes de Lennon fechar as contas na primeira parte, com um remate cruzado. A segunda parte foi lenta e sem grandes momentos de emoção, com os red devils a gerirem facilmente a vantagem.